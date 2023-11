“La mia non è solo una visita istituzionale, sono qui per portare a voi tutte e tutti la riconoscenza di un’intera città per il lavoro che quotidianamente svolgete”.

Con queste parole la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha salutato il questore di Foggia, Ferdinando Rossi, e le dirigenti e i dirigenti della questura a cui ha fatto visita nella giornata di oggi.

“Credo fermamente – ha continuato Episcopo – nella collaborazione istituzionale, perché solo così potremo fronteggiare l’emergenza criminale che attanaglia la nostra comunità. Solo uniti potremo finalmente riportare la nostra città a una dimensione di normale vivibilità, garantendo ai nostri concittadini tranquillità e sicurezza. In questi anni il lavoro delle forze dell’ordine ha dato risultati significativi assestando duri colpi tanto alle organizzazioni criminali quanto alle attività di microcriminalità. Dobbiamo continuare su questa strada e consolidare un percorso virtuoso verso una ‘squadra Stato’ che ha dato i suoi frutti. L’amministrazione comunale, da parte sua, garantirà sempre il proprio supporto a ogni azione volta al ripristino della legalità e al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini”.