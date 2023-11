È conto alla rovescia per il primo spettacolo della nuova stagione del Teatro del Fuoco di Foggia, organizzata dall’associazione culturale “Musica e Sorrisi”, che vedrà salire sul palco Marisa Laurito accompagnata da Enzo Gragnaniello per dare vita a “Vasame. L’amore è Rivoluzionario” (Vasame è proprio il titolo di una famosa canzone del cantante napoletano) il prossimo 18 novembre con sipario alle ore 21, appuntamento che ha fatto registrare da tempo il tutto esaurito.

Si apre, quindi, con un simbolico bacio e tanta ironia una stagione ricchissima che ci condurrà fino alla prossima primavera con il ritorno di attori ormai amatissimi dalla piazza foggiana come Enzo Decaro ma anche novità assolute come “Amanti” con Massimiliano Gallo, oppure l’attesissimo fuori programma “La Cantata dei Pastori” con Peppe Barra del 9 dicembre. Ed ancora la comicità di Uccio De Santis il giorno di capodanno per iniziare il 2024 sotto il segno della risata.

Tornando allo spettacolo di sabato prossimo, si parla e si canta l’amore nelle sue teneri e struggenti sfaccettature.

Marisa Laurito ha voluto lanciare un messaggio di saluto e di ringraziamento ai foggiani che hanno ancora una volta accolto con grande affetto una delle protagoniste delle più amate trasmissioni di Renzo Arbore. “Per un’artista avere un teatro pieno è sempre importante, per questo voglio ringraziare tutti i foggiani per l’accoglienza che ci hanno voluto riservare”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico: 3484203420. È possibile utilizzare per gli spettacoli fuori abbonamento il “bonus docenti” acquistando il tagliando esclusivamente su ticketone.