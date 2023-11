Sono una trentina gli interventi fatti da vigili del fuoco in provincia di Foggia questa mattina per il forte vento che sta causando diversi disagi. Gli uomini del 115 stanno intervenendo per cadute di tegole e di intonaci ad abitazioni. Su via Manfredonia, alla periferia di Foggia il forte vento ha fatto cadere un grande cartellone pubblicitario. Numerosi anche gli interventi per alberi caduti.

I vigili del fuoco stanno operando anche in alcune zone alla periferia di Lucera per alcuni incendi di sterpaglie: interventi difficili poiché le raffiche di vento alimentano le fiamme rendendo difficile il lavoro dei pompieri. (Ansa).