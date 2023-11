“Abbiamo ripreso i rapporti col sindaco, nella persona della professoressa Episcopo, che per anni ha avuto relazioni con l’Unifg sia come professoressa a contratto sia come difensore degli studenti”.

Più che soddisfatto il rettore Lorenzo Lo Muzio dal primo incontro istituzionale con la neo sindaca di Foggia.

Più trasporti e più spazi. Episcopo ha confermato la volontà già espressa dal commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio. Nuove aule dell’Unifg si potranno prevedere dalla riqualificazione dell’ex distretto militare, la Caserma Oddone, per anni occupata dall’emergenza abitativa. Per quel complesso la Regione da tempo aveva avviato una interlocuzione con le forze dell’ordine per realizzare un museo dei reperti archeologici trafugati. Un’ala del museo potrebbe essere destinata a spazi per gli studenti.