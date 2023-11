Sono sette i papabili per un posto da dirigente amministrativo a tempo determinato al Comune di Manfredonia. Lunedì 20 novembre alle 10:30 i candidati dovranno presentarsi a Palazzo di Città per sostenere il colloquio. “La mancata presentazione nel giorno ed all’ora prestabiliti per il colloquio – fanno sapere dal Comune – equivarrà a rinuncia alla procedura selettiva, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore”.

Sono ben 27 i candidati non ammessi alla procedura selettiva, tre per non aver fornito il riscontro richiesto e gli altri 24 per mancanza di requisiti. Della questione l’Immediato se ne era occupato qualche settimana fa. Ad oggi l’ente di Palazzo San Domenico è privo di alcune figure apicali all’interno della tecnostruttura dove figurano soltanto tre dirigenti a tempo indeterminato ed uno a tempo determinato, quest’ultimo gravato da numerose “deleghe”. Infatti, l’amministrazione comunale ha proceduto alla modalità “dell’interpello” per assegnare il servizio di “Gestione delle Risorse Umane”.