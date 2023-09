“Almeno 10 anni di esperienza nelle risorse umane”. Il requisito “impossibile” chiesto dal Comune di Manfredonia

È destinata a far discutere la ricerca di un dirigente amministrativo da parte del Comune di Manfredonia. Ad oggi l’ente di Palazzo San Domenico è privo di alcune figure apicali all’interno della tecnostruttura dove figurano soltanto tre dirigenti a tempo indeterminato ed uno a tempo determinato, quest’ultimo gravato da numerose “deleghe”. Infatti, l’amministrazione comunale ha proceduto alla modalità “dell’interpello” per assegnare il servizio di “Gestione delle Risorse Umane”.

L’interpello è riservato ai dipendenti del Comune di Manfredonia con contratto a tempo indeterminato in possesso della qualifica dirigenziale o appartenenti all’area dei funzionari. Il tentativo, però, è stato vano per i requisiti “impossibili” applicati dall’ente. Oltre ai canonici titoli di studio, è richiesto “l’esercizio per almeno un quinquennio – si legge – delle funzioni dirigenziali nell’area della gestione delle risorse umane, sia per gli aspetti giuridici che del trattamento economico, in organismi, enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private”. Tale requisito si intende “soddisfatto se, per almeno cinque anni – è scritto ancora -, si è ricoperto un ruolo dirigenziale in organismi ed enti pubblici o privati”.