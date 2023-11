“Esprimo grande soddisfazione per la destinazione di 121 milioni di euro, di cui 80 del Pnrr al Bacino Alti Fondali di Manfredonia. Si tratta di un’opera di straordinaria importanza per il territorio, la cui parte esecutiva sarà avviata quest’anno, che darà nuovo impulso allo sviluppo del porto di Manfredonia”. Lo rende noto il deputato di Forza Italia, Giandiego Gatta.

“I lavori riguarderanno non solo opere di consolidamento e ripristino delle condizioni originarie, anche con riferimento al loro comportamento sotto l’azione sismica, ma anche la contestuale rifunzionalizzazione dell’infrastruttura. Ancora una volta il governo di centrodestra, anche grazie al lavoro di stimolo e mediazione portato avanti in tutti questi anni da Forza Italia, mostra la giusta attenzione al recupero e all’ammodernamento dei porti italiani, in questo caso di quello di Manfredonia, punto di partenza verso il rilancio delle attività del porto e di tutto l’indotto, che rappresenterà linfa vitale per tutto il territorio”.