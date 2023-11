Un sanseverese a Sanremo. Si tratta di Jacopo Porporino in arte JacopoSol. Così in un post, il sindaco Francesco Miglio: “Tutti con Jacopo. Il nostro Jacopo Porporino, in arte JacopoSol, è tra i finalisti di Sanremo Giovani. La sua canzone, dal titolo ‘Cose che non sai’, è stata prodotta da un altro giovane sanseverese, Vincenzo De Nicola. Congratulazioni ai nostri due giovani. Vi auguriamo di realizzare i vostri sogni, San Severo è con voi”.