I carabinieri della Compagnia di Foggia, con il concorso della Compagnia di Intervento Operativo del 14° Battaglione “Calabria”, del Nucleo Cinofili di Modugno (BA) e del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari (BA), nei giorni scorsi hanno svolto un servizio rafforzato di controllo del territorio nel Comune di Foggia, in particolare nei quartieri ferrovia e Candelaro, finalizzato al contrasto dei reati in genere e di tutte le manifestazioni di illegalità.

Durante il servizio, nel corso del quale sono stati sottoposti a controllo più di 30 veicoli e identificate più di 60 persone, i carabinieri hanno: effettuato un arresto in flagranza di reato; deferito in stato di libertà un soggetto per guida reiterata senza patente; sottoposto a sequestro penale un veicolo e accertato decine di violazioni al codice della strada, con l’elevazione di sanzioni per un totale di 16.000 euro.