Il team Iurizzi di Orta Nova (Fg) si è distinto nel Campionato Mondiale Unificato di Sport da Combattimento, tenutosi a Massa Carrara dal 26 al 29 ottobre. I 5 atleti del team hanno rappresentato l’Italia e le loro città di provenienza, conquistando un totale di 6 medaglie d’oro, 2 medaglie d’argento e 2 medaglie di bronzo.

Tra i campioni, spicca il nome di Giso Vincenzo, proveniente da Orta Nova, che si è aggiudicato la medaglia d’oro e quella di bronzo nella categoria kick e K1 light per la fascia di età 19-40 anni con un peso di -63 kg. Un altro atleta di Orta Nova, Bianco Giuseppe, ha ottenuto la medaglia d’oro e quella d’argento nella categoria kick e K1 light per la fascia di età 13-15 anni con un peso di +69 kg.

Il successo italiano prosegue con Eramo Emanuela di Carapelle, che ha conquistato due medaglie d’oro nella categoria kick e K1 light per la fascia di età 16-18 anni con un peso di +70 kg. Inoltre, Tarantino Maria Pina, anch’essa di Carapelle, ha ottenuto la medaglia d’oro e quella d’argento nella categoria kick e K1 light per la fascia di età 16-18 anni con un peso di -50 kg. Infine, Sorbo Camilla di Stornara ha vinto la medaglia d’oro e quella di bronzo nella categoria kick e K1 light per la fascia di età 16-18 anni con un peso di -65 kg.

Il gruppo dei coach del team Iurizzi, formato da Nicola, Fabio e Clemente Iurizzi, si è dichiarato emozionato per il successo dei propri atleti. La vittoria delle tre tappe del circuito WTKA e del campionato italiano ha permesso agli atleti di essere selezionati per la Nazionale WTKA e di partecipare al Campionato Mondiale di sport da combattimento. Una preparazione specifica è stata effettuata nei mesi precedenti, focalizzando su aspetti quali la forza, la velocità e l’aspetto tecnico tattico. Inoltre, l’aspetto psicologico non è stato trascurato, contribuendo all’affrontamento dell’evento più importante degli sport da combattimento.

Il Team Iurizzi è fiero di aver ottenuto questi risultati nel Campionato Mondiale e si augura che questo successo sia d’ispirazione per gli atleti futuri.