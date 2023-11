“Siamo qui soprattutto per dire che Manfredonia non è sola. È un momento difficile che dura da molto tempo e che sta inquinando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Quindi dobbiamo fare in modo che i manfredoniani sappiano che lo Stato è presente, la Regione Puglia è presente, che la Chiesa è presente. Le istituzioni locali sono qui, insieme ai sindaci dei comuni vicini.Il passato purtroppo non lo si può cambiare. Quello che possiamo fare è costruire un futuro diverso, con unità”.



Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando questa mattina a Manfredonia alla manifestazione organizzata dal comitato provinciale di Foggia dell’associazione “Libera Contro le mafie”, insieme con la Diocesi di Manfredonia.



Un corteo formato da scolaresche, cittadini e amministratori, ha attraversato le vie di Manfredonia per arrivare in piazza Duomo dove dal palco ci sono stati gli interventi conclusivi di don Luigi Ciotti, presidente di Libera, e Padre Franco Moscone, Vescovo della Diocesi di Manfredonia.