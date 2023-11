Il Foggia dice addio alla Coppa Italia di C: agli ottavi approda l’Avellino che si impone con un meritato 3-1. Irpini in vantaggio al 27’ con un colpo di testa di Tozaj che sorprende Dalmasso. L’Avellino raddoppia in apertura di secondo tempo: Pezzella dalla lunga distanza, Dalmasso non trattiene e sul tap-in arriva pronto D’Angelo per il 2-0 biancoverde.

Passano tre minuti e l’Avellino cala il tris: Papazov atterra in area Maisto ed è calcio di rigore. Dagli undici metri D’Amico spiazza Dalmasso e fa 3-0. Il Foggia accorcia le distanze con un colpo di testa di Martini ad un quarto d’ora dalla fine. Nel finale Peralta ha l’occasione per riaprire il match ma il suo tiro sorvola di poco la traversa. Avellino- Foggia 3-1.

