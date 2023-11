In riferimento alle dichiarazioni del sindacato Usb sulla mancata attivazione dell’asilo nido aziendale la direzione generale del Policlinico di Foggia sottolinea che il welfare aziendale fa parte delle priorità dell’amministrazione e che l’apertura dell’asilo nido è stata soltanto posticipata.

“Subito dopo l’insediamento – spiega il direttore generale Giuseppe Pasqualone – abbiamo rivolto l’attenzione a quegli interventi improcrastinabili sotto l’aspetto sanitario e assistenziale: il Pronto soccorso, la Rianimazione, le sale operatorie, tra cui quella dedicata alla Cardiochirurgia, e la Procreazione medicalmente assistita”.

Pasqualone evidenzia che “è stata già individuata la soluzione ideale per l’avvio dell’asilo nido: il partenariato pubblico-privato ad iniziativa pubblica.

L’asilo nido – prosegue il direttore generale – sarà inserito nella nuova programmazione per la fornitura di beni e servizi e verrà attivata a breve una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del servizio. Il nostro obiettivo – conclude Pasqualone – è di rendere davvero fruibile la struttura grazie a una retta che sia sostenibile per le famiglie. In questo modo potremo garantire in maniera concreta la tutela dell’equilibrio tra lavoro e vita privata dei dipendenti del Policlinico”.