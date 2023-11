In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2023 la Medicina Interna del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, diretta da Serafino Talarico, ha organizzato uno screening per la prevenzione del diabete.

Martedì 14 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Ambulatorio di Diabetologia, al piano terra dell’Ospedale di Manfredonia, si effettueranno controlli con accesso gratuito e senza prenotazione.

Lo screening sarà effettuato dalla specialista Endocrinologa/Diabetologa Katia Monteleone, responsabile dell’Ambulatorio, con il supporto di personale infermieristico ed ausiliario.

La giornata di screening si rivolge a persone:

in fase preclinica di Diabete Mellito (ovvero che non sanno ancora di essere diabetiche);

che presentino uno o più fattori di rischio per sindrome metabolica (ipertensione arteriosa, dislipidemia, sovrappeso corporeo/obesità viscerale…);

che abbiano familiarità;

che già sanno di essere diabetiche e che necessitano di ulteriori valutazioni.

L’iniziativa prevede la valutazione dei parametri vitali (pressione arteriosa e frequenza cardiaca) e di quelli antropometrici (peso corporeo e circonferenza vita), l’anamnesi sintetica (patologie concomitanti) comprensiva di quella farmacologica e la misurazione della glicemia capillare. Seguirà un colloquio per l’analisi dei risultati.

Tutte le informazioni raccolte confluiranno in una scheda sanitaria in cui saranno riportati i dati sanitari e le eventuali raccomandazioni dell’incontro col medico specialista.

In casi selezionati per patologia, a questo incontro farà seguito un follow up diabetologico che sarà eseguito presso l’Ambulatorio di Diabetologia ed Endocrinologia, parte integrante della S.C. di Medicina del P.O. di Manfredonia.

Per ricevere informazioni contattare il seguente recapito: 0884.510323.