“Oggi il mio dolore non ha limiti, abbiamo perso un grande amico, Rino Delli Carri, per tutti noi colleghi un grande uomo. La sua professionalità era superata solo dalla sua bontà. Riposa in pace grande amico mio”. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia è in lutto per la morte di Delli Carri, ricordato con affetto da amici e colleghi sui social network.