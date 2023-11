Gaetano Carbone, Antonio Aprile e Vincenzo Ivano Marchesiello rappresenteranno i colori della Asd Foggia running alla Maratona di New York di domenica 5 Novembre 2023. Gli altleti sono gli unici di Foggia a rappresentare i colori della città alla maratona di questo anno.

La maratona di New York è uno degli eventi sportivi (non solo del mondo del running) più attesi dell’anno. Ogni anno oltre 52.000 persone corrono per le strade della grande Mela, da Brooklyn al Queens, da Manhattan al Bronx, fino ad arrivare finalmente dopo i 42,195 km, a Central Park.