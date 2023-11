Anche quest’anno Il Consiglio di Amministrazione della BCC San Giovanni Rotondo ha stanziato 60.000 € con l’intento di premiare Soci e figli di Soci che si sono particolarmente distinti nel merito scolastico.

Per il 2023 le Borse di Studio per soggiorni‐studio all’estero degli studenti delle scuole superiori sono state raddoppiate, e viene nuovamente confermata la possibilità per i non assegnatari di fruire di un sostegno economico per approfondire la conoscenza di una lingua straniera in un paese estero, attraverso il “Prestito Galileo”.

Sul sito internet www.bccsangiovannirotondo.it, sezione “Soci”, è possibile reperire tutte le informazioni necessarie per accedere al concorso oltre a tutti i criteri necessari per la compilazione e l’invio delle domande di partecipazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 30 dicembre 2023.