“Grazie a tutti per le bellissime parole rivolte alla mia persona. Grazie soprattutto alla città di Cerignola in cui ho trascorso quasi undici anni alla guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza, cercando di svolgere il mio servizio nel miglior modo a me possibile. Se ho sbagliato chiedo scusa. Una cosa è certa: ho sempre messo il cuore in qualsiasi cosa fatta”. Con queste parole, la vicequestora Loreta Colasuonno, originaria di Andria, ha salutato Cerignola dopo aver guidato per lungo tempo il commissariato di polizia.