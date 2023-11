Ancora un fulmine a cielo sereno nella famiglia dell’Arma dei carabinieri. Un infarto strappa alla vita il maresciallo Giovanni Tedone, comandante della Stazione Carabinieri di Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia.

“Con grande dolore abbiamo appreso della scomparsa prematura del maresciallo Giovanni Tedone, che aveva preso servizio presso la caserma di Castelluccio dei Sauri solo qualche mese fa. Esprimiamo il nostro cordoglio per la grave perdita e ci uniamo al dolore che ha colpito la sua famiglia e tutta la nostra comunità. Anche il Circolo Innovazione si stringe intorno alla famiglia del compianto maresciallo, ai colleghi della Stazione di Castelluccio Esprimiamo affetto e vicinanza in questo triste momento”. Così in una nota, i rappresentanti della locale Amministrazione comunale.

Estendere subito il progetto cuore per tutti i carabinieri d’Italia

Nella Regione Lazio l’Arma ha avviato un progetto pilota, su base volontaria, per prevenire i rischi cardiaci che troppe volte sono la causa principale di morte dei militari che lavorano a stretto contatto con la gente, la magistratura e la linea gerarchica. Troppi fattori di stress senza considerare i problemi personali di questi esseri umani.

Cuore da carabiniere

Grazie all’avvio di un “progetto pilota” denominato “Cuore da Carabiniere”, i militari in servizio nel territorio della Regione Lazio, di età superiore ai 54 anni, potranno usufruire, presso le farmacie aderenti all’iniziativa (elenco in allegato), di un servizio personalizzato di analisi dei fattori di rischio, che comprenderà un’approfondita raccolta anamnestica, la doppia misurazione della pressione arteriosa e un esame del profilo lipidico per il successivo rilascio del “punteggio individuale di rischio cardiovascolare” secondo i criteri stabiliti dall’Istituto Superiore di Sanità.

Fonte : difesamagazine