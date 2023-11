Federalberghi conferma i dati negativi sulla stagione turistica in Puglia, evidenziando la negatività anche in questo lungo ponte di Ognissanti. Ma è davvero così sul Gargano dove grazie al clima mite si vedono ancora turisti, soprattutto stranieri? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Vieste, la capitale turistica della Puglia, Giuseppe Nobiletti.

”La stagione ha confermato il trend degli ultimi anni, ed è stata una stagione lunghissima, con turisti che fino a qualche giorno fa hanno pure fatto il bagno. Non capisco perché Federalberghi dica il contrario. Credo che i dati ufficiali siano quelli di Puglia Promozione, anche se non ancora definitivi ma sicuramente attendibili. Ovviamente io parlo per Vieste che ha riconfermato gli stessi numeri della passata stagione, forse una leggera flessione ad agosto, per niente significativa. Tuttavia abbiamo riscontrato un deciso aumento di presenze nei mesi di bassa stagione. Ripeto, non capisco Federalberghi su quali numeri si è basata”.

Ad un anno dalla riapertura dell’aeroporto di Foggia ci sono i primi risultati? “Credo proprio di si, anche se tutto in proporzione per via dei pochi voli. Ci aspettiamo ulteriori investimenti da parte di Aeroporti di Puglia per internazionalizzare lo scalo foggiano”.