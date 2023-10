Sul Gargano due nuove dottoresse alla medicina generale: “Figure fondamentali per benessere comunità”

Si amplia la schiera dei Medici di Medicina Generale della ASL di Foggia. Da alcuni giorni sono in servizio presso il Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano, diretto da Cinzia Piccaluga, due nuove dottoresse, Mariella Gentile e Mariana Di Miscia. Originaria di Vieste la prima e di Peschici la seconda, le due professioniste hanno aperto il loro studio all’interno dei locali del Poliambulatorio di Vico del Gargano, messi a disposizione dalla ASL Foggia, in un’ottica di integrazione delle cure primarie con tutti gli altri servizi distrettuali.

Il medico di medicina generale è un tassello strategico della rete di assistenza, ma anche di rapporti e relazioni (con gli assistenti sociali, gli educatori, gli psicologi) fondamentali per il benessere della persona e della comunità.

“Il medico di famiglia – afferma Antonio Nigri, Direttore Generale della ASL di Foggia -presta servizio sul territorio, rappresenta il punto di accesso del cittadino al Servizio Sanitario, coordina l’intera vita sanitaria dei suoi pazienti, è responsabile della cura globale della persona. Grazie alla conoscenza profonda del luogo di vita, delle abitudini e degli stili vita dei pazienti, il medico di famiglia riesce ad avere un approccio più adeguato alla cura e a mettere in atto le più efficienti strategie di prevenzione e di risposta ai bisogni di salute. La presenza, poi, degli studi di medici di medicina generale all’interno delle strutture distrettuali, nel caso di Vico del Gargano così come accade anche in molte realtà dei Monti Dauni – conclude Nigri – agevola l’accesso dei cittadini alle cure primarie ed integra tali attività con tutti gli altri servizi, dalla specialistica ambulatoriale all’assistenza protesica, dal CUP alle esenzioni ticket. Tutto questo con un unico punto di accesso”.