Uomo precipita da palazzina e muore, mistero a Foggia. Almeno due ipotesi: suicidio o caduta accidentale

Gli agenti di polizia stanno indagando sulla morte di un uomo di 39 anni che ieri è caduto da una palazzina di via Caracciolo, a Foggia. Al momento sono due le tesi al vaglio degli investigatori: un suicidio ma anche una possibile caduta accidentale. È accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 13, quando il personale del 118 è intervenuto per soccorrere la vittima non c’era più nulla da fare. Sul corpo del 39enne non sarebbero stati riscontrati segni di colluttazione. La procura ha disposto l’autopsia. (Agi)