Crolla l’affluenza in città. I due anni di commissariamento dopo lo scioglimento per mafia non sembrano aver invogliato i foggiani alla partecipazione. Alle elezioni comunali odierne, infatti, l’affluenza rilevata alle ore 19 è ferma ad uno scarno 36,17%. Nella precedente tornata amministrativa del 2019, alla stessa ora, era stata del 51,98%. All’epoca si votò nella sola giornata di domenica ma il trend non è di certo confortante.