Le Iene al “Fort Apache” di Cerignola e negli sfasciacarrozze. Droga e auto rubate: il business della malavita

C’erano anche “Le Iene” durante il maxi blitz della polizia – già raccontato da l’Immediato – tra Cerignola e Bat alla ricerca di droga e armi. Nel mirino degli agenti i quartieri “Fort Apache” (San Samuele) e “Torricelli” del centro ofantino dove c’era anche l’inviato Giulio Golia, uno dei nomi storici della trasmissione.

“Attraverso gli occhi di Giulio Golia e Francesca di Stefano – è scritto sul sito Mediaset – assisteremo a un maxi blitz della polizia coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. 400 uomini suddivisi tra Cerignola, Andria e Bitonto alla ricerca di armi, munizioni e droga”.

Cani a controllare le zone, cocaina nascosta ovunque, abitazioni comunicanti, stupefacenti gettati nel water all’arrivo dei poliziotti. E ancora, buste di hashish nel vano ascensore, palline di cocaina, pistole e un megafono per avvisare i vicini dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Tappa anche in un demolitore dove polizia e “iene” hanno trovato numerosi pezzi di auto rubate: anche Porsche e Maserati. Si tratta di pezzi che solitamente vengono poi rivenduti su internet.

“Si stima che vengano rubate 150 macchine al giorno in provincia di Foggia – spiega un poliziotto a Golia -. In giro per le campagne ci sono scocche d’auto anche sotto gli ulivi. Una filiera che può portare a incassi dai 15 ai 30mila euro in base all’auto levando le spese. Bisogna pagare chi ruba l’auto, chi impacchetta i pezzi e chi gestisce i siti per le vendite”. (GUARDA IL VIDEO)

Seguici anche su Instagram – Clicca qui