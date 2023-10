Foggiano perde borsello con chiavi di casa, portafogli e carte di credito. Due signori glieli restituiscono

Un gesto più unico che raro. Succede a Foggia quando nel pomeriggio di oggi, Elviro perde il suo borsello con all’interno telefonino chiavi di casa, portafoglio con due carte di credito e la patente, ma dopo neanche un’ora due signori glielo riconsegnano. Elviro, dopo aver atteso la figlia a casa della nonna, ha lasciato il borsello sul tettuccio dell’auto per poi ripartire.

“Inutile dirlo che il borsello è volato per terra alla mercè del primo che passa. Arrivo a casa al Rione Martucci e mi rendo conto di aver perso tutto. Torno indietro ma ovviamente non trovo nulla, provo a telefonare al mio cellulare ma non rispondeva nessuno. Ho pensato che ormai non ci fosse più niente da fare. Ci siamo rovinati la domenica. Invece dopo cinque minuti arriva la chiamata di due gentilissimi signori che avevano trovato il borsello e che non vedevano l’ora di restituirmelo. Volevo ringraziarli con una mancia ma non l’hanno accettata. Sono davvero molto contento per come si è conclusa questa storia, a dimostrazione che Foggia è anche questa, non è solo criminalità e mafia”.