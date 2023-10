“Gravi interferenze” sull’appalto per il cimitero di Manfredonia. Palumbo: “Intervenga l’Anticorruzione”

“La presunzione degli ignoranti”. Inizia così la nota stampa di Libero Palumbo di “Città Protagonista” ed ex assessore al Personale con deleghe al cimitero del Comune di Manfredonia.

“Come sempre accade, la mancata attenzione nella programmazione degli atti amministrativi, la sciatteria nella gestione dei servizi e la presunzione degli incompetenti alla fine diventa disservizio e danno per i cittadini”, spiega. “La indisponibilità di loculi, per diversi mesi, sarà presto una nuova emergenza di questa città; per questa ragione voglio tornare sul tema dei servizi cimiteriali ‘pietra dello scandalo’ di questo disastrato governo cittadino. Adesso è chiaro a tutti che i Servizi Cimiteriali andavano sottratti al sottoscritto per essere utilizzati come cassa. Approfittiamo della nomina del super-tecnico al Bilancio per chiedergli di occuparsi dei soldi già versati dai cittadini per assicurarsi il diritto ad una degna sepoltura”.

Poi ricorda: “Il dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Manfredonia, Giuseppe Di Tullo, a proposito dei Servizi Cimiteriali, scriveva: ‘Con determinazione dirigenziale del settore lavori pubblici del Comune di Manfredonia del 17/7/2023 si approvava il progetto esecutivo ed in considerazione dell’urgenza, di addivenire quanto prima alla realizzazione dei nuovi loculi, indetta gara di appalto da svolgersi tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa)’. Improvvisamente, senza altra motivazione, in data 31/07/2023 scrive ancora: ‘su disposizione verbale dell’organo di amministrazione comunale (quale?) si evidenziava la volontà di svolgere le operazioni di gara tramite Cuc del Tavoliere’; la procedura Mepa avviata viene revocata, sparisce l’urgenza e si ricomincia daccapo”.

E aggiunge: “Non è quindi, come vuole la legge, il dirigente del Settore a decidere la procedura di gara, tra l’altro già avviata con il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario e l’assegnazione da parte dell’Anac del codice identificativo gare, ma il sindaco-imprenditore o chi per lui! Come mai lo stesso dirigente per lo stesso importo di lavori in una successiva determina stabilisce ancora di procedere tramite la piattaforma Mepa, per una gara di manutenzione strade, e non gli viene chiesto di attivare la Cuc del Tavoliere? Ci sono particolari interessi in campo nei Servizi Cimiteriali? In Consiglio comunale il sindaco, disattendendo le norme che regolano un ente locale, fiero della sua ‘ignorantia legis’, con fare spavaldo si è assunto la responsabilità di avere bloccato il bando di gara in questione? Articolo 107 Testo Unico degli enti locali (Tuel): Funzioni e responsabilità della dirigenza: ‘spetta al dirigente la responsabilità delle procedure di appalto…’. Sarebbe doveroso che il segretario generale prenda atto di queste gravi interferenze degli organi di indirizzo, notiziando l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).

Non voglio intervenire sulla validità di una procedura piuttosto che un’altra, non ripeterò l’errore del sindaco, ma come assessore con delega, a 2 anni ormai dall’avviso per l’assegnazione dei loculi, ho condiviso l’urgenza, affidandomi alla competenza degli uffici responsabili delle procedure per avere a disposizione nuovi loculi entro il 2023.

Il sindaco, invece, ha il dovere, se non ha il coraggio, di spiegare le sue scelte, tornare in Consiglio comunale, riferire su ciò che è realmente accaduto e scusarsi per il disservizio creato.

Adesso mi chiedo: Che succederà ora che non ci sono più loculi disponibili?. Come sono stati utilizzati i soldi già versati dai cittadini per la costruzione dei nuovi loculi? Verranno rimborsati? A chi è in regola con i versamenti verrà comunque riconosciuto il diritto ad una degna sepoltura? Aspettiamo risposta. Caro sindaco, anche una manifesta ignoranza istituzionale non può essere in alcun modo motivo di danno per una intera comunità”. (In foto, il cimitero; nel riquadro, Palumbo e Rotice)