Il sindaco di Cerignola parcheggia auto davanti a scivolo per disabili. “Faccio pubblica ammenda”

Impazza da qualche giorno a Cerignola la foto di una Lancia rossa parcheggiata davanti ad uno scivolo per disabili. Ebbene, l’autore del parcheggio scriteriato è addirittura il sindaco Francesco Bonito. Lo ha reso noto lui stesso sui social scagionando la moglie.

“Credo sia arrivato il momento di porre fine alla furibonda canea scatenata da alcuni personaggi contro la mia famiglia. In ordine all’autovettura Lancia di colore rosso fotografata i giorni scorsi mentre era parcheggiata, contro le regole, in modo tale da impedire la praticabilità di uno scivolo, contro le barriere architettoniche, realizzato al fine di consentire ai disabili che ne avessero necessità l’attraversamento del corso cittadino, preciso di essere il solo responsabile della contravvenzione, che riconosco grave ed odiosa, avendo personalmente eseguito la manovra di sosta alla guida dell’autovettura da sempre nella mia disponibilità”.

Poi conclude: “Nessun altro componente della mia famiglia, ed in particolare mia moglie, è stato coinvolto nella condotta, della quale mi dolgo profondamente e per la quale faccio pubblica ammenda”. (In foto, l’immagine postata dalla pagina Facebook “Cerignola è Ora)