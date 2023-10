“Sondaggi falsi per soffocare il cambiamento”, Angiola: “Foggiani possono svoltare”

Nell’appello al voto (stasera comizio di chiusura dopo le ore 20 nell’isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele II) il candidato Sindaco Nunzio Angiola evidenzia la grande possibilità per i foggiani di dare valore al loro voto.

“Hanno fatto di tutto per soffocare quella voglia di cambiamento, persino diffondere un sondaggio falso, cosa gravissima su cui, mi auguro, gli organi competenti stiano indagando. Mi dispiace ma lunedì sera dalle urne emegeranno risultati che non faranno sorridere i partiti tradizionali, perché si prepara una rivoluzione per Foggia senza precedenti. Lo dico a tutti i foggiani: immaginate di avere la possibilità di cancellare in un solo colpo quella politica che ha affossato la città negli ultimi 20 anni. Cosa fareste? Finalmente l’unico strumento a disposizione del cittadino, il voto, può avere un valore assoluto. È il momento di dare un segnale forte alla politica facendo tornare protagonista il cittadino”.