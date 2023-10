Strani omicidi nelle campagne del Foggiano, parenti Ciociola parte civile nel processo a Rendina

Oggi si è celebrata l’udienza a carico di Giuseppe Rendina, 45enne di Trinitapoli accusato di aver ucciso l’agricoltore manfredoniano Giuseppe Ciociola, giustiziato con un colpo alla nuca l’11 marzo 2022 in aperta campagna. L’avvocato Francesco Le Noci si è costituito parte civile per tre delle persone offese, una sorella e i due figli della vittima. La difesa dell’imputato ha sollevato alcune questioni preliminari per le quali la Corte d’Assise del Tribunale di Foggia si è riservata rinviando ogni decisione al 27 ottobre.

Rendina è già sotto processo per un altro caso di cronaca analogo, il duplice omicidio dei cerignolani Gerardo e Pasquale Cirillo, padre e figlio, morti ammazzati il 30 luglio sempre del 2022. In questo caso, l’uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità mentre respinge le accuse riguardo alla morte di Ciociola. (In foto, Rendina; nel riquadro, Ciociola)

