Si torna a sparare a Foggia. Colpi di pistola questo pomeriggio in via Fuiani, nei pressi di via Arpi e corso Garibaldi. A quanto si apprende un giovane di 23 anni, già noto agli inquirenti, sarebbe rimasto lievemente ferito ad una spalla e trasportato in ospedale per le cure del caso. La vittima sarebbe stata aggredita mentre era alla guida di un’auto. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per fare chiarezza sulla dinamica e identificare il pistolero.

