“Magna magn” e “vai a lavorare parassita”, virale il botta e risposta tra Mainiero e un cittadino

“Vai a lavorare, invece di fare il parassita”. È diventato virale il video che immortala il candidato sindaco Giuseppe Mainiero che impreca – tutto rigorosamente in dialetto – contro un cittadino. Mainiero stava girando i quartieri di Foggia con il candidato consigliere (e consigliere regionale), Antonio Tutolo.

Ieri sera, in via XXIV maggio, la scenetta che ha avuto come ‘palcoscenico’ il pick-up del tour, utilizzato nella campagna elettorale per le imminenti amministrative. Dall’altra parte, l’uomo in bicicletta ha dato del “magna magna” al candidato. Momenti di tensione ad un certo punto, quando l’uomo di passaggio al “comizio” ha fatto il gesto di scagliare la propria bicicletta contro Mainiero.