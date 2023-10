Il Cerignola ritrova la vittoria, dominio netto a Teramo. I gialloblu conservano l’imbattibilità

Il Cerignola torna a vincere e lo fa a spese del fanalino di coda Monterosi Tuscia. A Teramo finisce 3-0 per i pugliesi scesi in campo senza la punta Malcore ma con tanta voglia di fare gol dopo gli ultimi 0-0. La squadra di Ivan Tisci conserva l’imbattibilità stagionale e porta a casa una salutare vittoria che in casa gialloblu mancava dal 18 settembre (3-1 con il Brindisi). Grazie ai tre punti di oggi e in attesa delle altre gare, il Cerignola è terzo in classifica con 12 punti.

Assoluto dominio degli ofantini nel primo tempo, che nei primi venti minuti erano già avanti di due reti grazie alle marcature di Tascone e Leonetti. Il Monterosi a due minuti dal riposo ha la ghiotta occasione per riaprire la partita ma Costantino si fa neutralizzare un calcio di rigore dal portiere lituano Krapica. Ripresa tutta di marca cerignolana: occasioni mancate di un soffio, pali e traverse fino al gol di D’Andrea al 92’ che fissa il punteggio sul 3-0 a favore della formazione del presidente Nicola Grieco.