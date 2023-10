Maurizio Lupi a Foggia tira la volata a Di Mauro: “Competenze per far rinascere la città”

Pubblico delle grandi occasioni elettorali ieri sera a Foggia per l’arrivo del presidente nazionale di “Noi Moderati”, Maurizio Lupi, che accompagnato dal vice presidente nazionale, il tarantino Luigi Morgante, ha preso parte ad un incontro pubblico dei Moderati per Foggia capeggiati dal coordinatore provinciale, Ciccio Russo, e da Francesco Borgese, organizzatore dell’evento.

“I centristi a Foggia hanno sempre rappresentato il valore aggiunto della coalizione, e lo rappresenteranno anche alle prossime elezioni dove daremo pieno appoggio a Raffaele Di Mauro. Anche perchè la nostra lista si chiama “Di Mauro Sindaco-Noi Moderati per Foggia”.

Lupi è stato molto chiaro rivolgendosi al folto pubblico presente in sala.

“La nostra è una politica seria, competente, responsabile. Il centrodestra deve dimostrare di poter cambiare, proponendo una politica che si rimette al servizio dei foggiani. Il centrodestra ha dimostrato di volere dare discontinuità, gli altri no. Di Mauro ha dimostrato coraggio mettendosi in gioco perchè vuole bene alla sua città”.



“Siamo scesi in campo – ha aggiunto Oreste Di Giuseppe, giovane candidato della lista, per ricostruire la nostra città, che non è solo la città della quarta mafia. La dimostrazione arriva da Raffaele Di Mauro che per dare discontinuità ha rinunciato a candidati che avevano migliaia di voti e ha puntato ai giovani, ai professionisti, alle donne”.