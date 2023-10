Un ecomurales al Cep di Foggia, campagna di crowdfunding per realizzarlo. L’iniziativa di “So’ Bellicos”

L’associazione foggiana “So’ Bellicos”, in collaborazione con altre realtà del territorio, ha lanciato una campagna di crowdfunding finalizzata alla realizzazione di un ecomurales, ovvero un murales interamente realizzato con tappi di plastica.

L’obiettivo è quello di sostenere le spese di viaggio dell’artista che lo realizzerà, il venezuelano Oscar Olivares, il più celebre in questa tipica street art.

La tipologia della campagna, lanciata sulla piattaforma Idea Ginger, si chiama “O tutto o Niente”: se non si arriva al raggiungimento dell’obiettivo, sarà restituito l’importo donato a tutti i donatori.

La raccolta fondi è finalizzata a sostenere l’acquisto dei biglietti aerei che porteranno Oscar dal Venezuela a Foggia e per acquistare il materiale di consumo e tutto ciò che necessita per realizzare la maestosa opera d’arte. Le spese di vitto ed alloggio saranno sostenute dagli organizzatori, in un’ottica di ospitalità e solidarietà.

La realizzazione del murales si terrà ad aprile 2024 sulla facciata della palestra della scuola dell’Infanzia “Vittorino da Feltre”, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Da Feltre – Zingarelli”, nel quartiere Cep di Foggia.

Contribuisci alla campagna: Un tappo per un ecomurales a Foggia (ideaginger.it)