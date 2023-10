Nonni Vigili, Di Mauro assicura: “Il servizio sarà ripristinato. È una figura rassicurante per gli studenti”

“Una figura rassicurante che abbiamo tanto apprezzato nel tempo e che noi faremo tornare per presidiare gli ingressi e le uscite delle scuole: i ‘Nonni Vigili’, i volontari ‘over’ che da dieci anni garantivano, in modo volontario, la vigilanza nei pressi delle scuole foggiane, curando soprattutto la sicurezza negli attraversamenti delle strade in corrispondenza degli istituti”. Ne è convinto il candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro intervenuto dopo la notizia dello stop al servizio.

“Un servizio che ‘liberava’ dal compito gli agenti della Polizia Locale e che al Comune costava solo 300 euro all’anno per stipulare l’assicurazione agli operatori volontari.

I rappresentanti dei ‘Nonni Vigili’ avevano incontrato il commissario prefettizio e attendevano una sua chiamata prima della scadenza del bando annualmente emesso dal Comune per identificare gli affidatari del ‘servizio’. Ma la risposta non è giunta e il bando è scaduto, interrompendo una felice attività”.

Poi conclude: “Il commissario prefettizio avrà avuto le sue ragioni per interrompere questa bella tradizione, ma noi faremo in modo di ritrovarla. Se i foggiani vorranno concederci la loro fiducia e ci onoreranno del compito di guidare la città, il servizio dei ‘Nonni Vigili’ sarà una di quelle belle realtà che ripristineremo per il bene dei nostri ragazzi e dell’intera comunità”.