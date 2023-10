La Puglia dell’artigianato, della moda, del wedding e del turismo chiude con successo la missione a Chicago

L’imprenditoria, il turismo, la cultura e l’artigianato pugliese sono sotto i riflettori delle aziende italo-americane per tutto il mese di ottobre, in occasione dell’Italian-American Month, il mese dedicato alla fratellanza tra i connazionali delle due sponde dell’Atlantico, inaugurato durante le parate del Columbus Day di Chicago dello scorso 9 ottobre.

La Regione Puglia, con il coordinamento dell’Assessorato regionale all’Industria Turistica della Regione Puglia e dell’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, è stata a Chicago per presentare il patrimonio culturale, artistico, turistico e commerciale, con un’attenzione particolare ai settori della moda, dell’artigianato artistico e di tradizione, e dei servizi che ruotano attorno al mondo wedding e alle importanti ricadute che ha nel comparto turistico pugliese.

La delegazione pugliese, composta dall’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, dai sindaci di Mola di Bari, Triggiano, Noicattaro, Corigliano d’Otranto, Soleto e da CNA-Puglia, accompagnata dalla Federazione dei Pugliesi del mondo col presidente Patrick Capriati, ha incontrato il Console Generale a Chicago Thomas Botzios, il direttore dell’ICE Marco Verna, e Ron Onesti, presidente della JCCIA, l’associazione che rappresenta la comunità italo-americana nell’Illinois.

In occasione delle celebrazioni tradizionalmente dedicate a Cristoforo Colombo, la delegazione pugliese ha partecipato a incontri di vertice, workshop e fiere dedicate al wedding, per dar vita a più strette collaborazioni tra le due sponde dell’Atlantico. Al centro della missione istituzionale a Chicago c’è l’interesse comune tra imprenditori locali e pugliesi di mettere a sistema le eccellenze turistiche regionali con la filiera delle aziende dell’artigianato regionale e le imprese a conduzione italo-americana dello Stato dell’Illinois. A Chicago erano presenti 10 imprese pugliesi a rappresentare il meglio dell’eccellenza regionale nel settore moda e wedding.

La presenza a Chicago delle aziende pugliesi della filiera del wedding è un’opportunità per costruire occasioni di business tra il comparto regionale dell’artigianato e i partner statunitensi coinvolti grazie alla collaborazione con le comunità italo-americane locali come la JCCIA, l’associazione degli italiani a Chicago.

Durante i workshop “Wedding in Puglia” e “Puglia Business or Pleasure”, Pugliapromozione ha presentato la Destinazione Puglia a circa 50 operatori americani del settore wedding. In USA come in Italia, il settore è in forte crescita, e i più recenti dati di incoming turistico lo dimostrano.

“La partecipazione al Columbus Day di Chicago, dove la Puglia è stata ospite d’onore – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – ci ha consentito di promuovere e valorizzare l’artigianato pugliese tra luminarie, ceramiche e cartapesta, la nostra identità culturale con i balli e i canti della Notte della Taranta e,grazie all’interconnesione con la comunità degli italiani negli Stati Uniti composta da numerose “ambasciatori” delle nostre eccellenze,l’intraprendenza dei nostri imprenditori del settore della moda e della filiera del wedding che da qui hanno iniziato a costruire occasioni di business tra il comparto regionale e i partner statunitensi coinvolti grazie alla collaborazione con le comunità italo-americane locali come la JCCIA, l’associazione degli italiani a Chicago e ITA – Italian Trade Association.Durante il workshop dedicato al wedding “Business or Pleasure” abbiamo annunciato in territorio americano la prima Fashion Week in Puglia, “Yes We A.R.E.- ApulianRunway Experience”, un evento diffuso organizzato con CNA che si svolgerà a inizio novembre tra Conversano, Martina Franca, Bari e Lecce e chiuso un’importante iniziativa incoming con buyer della grande distribuzione organizzata americana che si svolgerà nella prossima primavera. Torniamo a casa soddisfatti, certi che la Puglia, anche grazie alla capacità di tessere relazioni e collaborazioni con la comunità italiana all’estero, possa sostenere la rete delle imprese pugliesi in un mercato sempre più globale”.