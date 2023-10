Si scioglie il gruppo dei Nonni Vigili di Foggia. “Costretti a malincuore. Volevamo essere utili alla comunità”

Foggia dice addio ai nonni vigili? È il delegato Domenico Giannasso ad evidenziare il problema alla stampa attraverso una nota. “Sono il delegato dei ‘Nonni Vigili’ di Foggia, un progetto di volontariato nato nel 2005 in collaborazione con la 5a Circoscrizione e successivamente riapprovato nel 2012 grazie ad un progetto comunale. Il servizio si occupa della sicurezza stradale degli alunni in prossimità delle scuole elementari della nostra città e l’unica ricompensa che i nonni vigili ricevono, sono i ringraziamenti e i sorrisi dei piccoli studenti e delle loro famiglie. Purtroppo, causa pandemia prima e problemi legati all’allora amministrazione comunale dopo, dal 24 ottobre 2020, il servizio subisce un’interruzione e solo nel giugno di quest’anno, dopo un incontro con una delegazione della Pubblica Istruzione, presso il Comando di Polizia Municipale, alla presenza di alcuni delegati, il servizio sembra poter finalmente riprendere vita, grazie ad un nuovo progetto denominato ‘Istruzione Polizia Municipale’. Altri incontri si susseguono nei mesi successivi, per definire modalità e organizzazione ma purtroppo, dopo svariati tentativi, pur non comprendendone le ragioni e per motivi di cui non ci è dato sapere, si apprende da alcune fonti che la Pubblica Istruzione non ha mai realmente accettato e approvato l’operato di questo servizio”.

Giannasso fa sapere che “il 5 ottobre 2023 il Comando di Polizia Municipale comunica che i termini affinché il commissario straordinario potesse deliberare i fondi per la copertura assicurativa (tra l’altro irrisori) sono scaduti. Alla luce di questo, profondamente amareggiato per le dinamiche che hanno scandito gli eventi degli ultimi mesi, sono qui purtroppo a comunicare che in mancanza di altre alternative, l’unica realmente percorribile è quella di dover, seppure a malincuore, sciogliere questo meraviglioso gruppo di 20 ‘Nonni Vigili’ che altro non hanno mai chiesto – conclude – se non rendersi utili alla comunità, in cambio solamente dei ‘buongiorno’ e dei sorrisi innocenti di quei ragazzini a cui nel corso degli anni, tanto ci si era affezionati”. (In foto, un’immagine archivio di nonni vigili a Foggia)