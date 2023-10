Scuola internazionale di cucina sul Gargano. Studenti dell’Alma ospiti di agricoltori e pescatori

Una nutrita delegazione di studenti dell’Alma, il più autorevole centro di formazione della Cucina Italiana a livello internazionale con sede nel Palazzo Ducale di Colorno (Parma), nei giorni scorsi è stata in visita sul Gargano, ospite della chef stellato di Peschici (unico nel Foggiano) Domenico Cilenti. Guidati dal responsabile del settore Cultura e Sostenibilità di Alma, Fabio Amadei, i 20 ragazzi provenienti da tutto il mondo, hanno preso parte al viaggio didattico, alla scoperta di saperi e sapori del Gargano. “Un viaggio studio che ci permette di conoscere un territorio straordinario per la sua biodioversità non solo ambientale ma anche enogastronomica e dell’agroalimentare”.

Quartier generale il ristorante Porta di Basso a Peschici dello chef stella Michelin, Domenico Cilenti. Da qui visite guidate e dimostrazione di pesca sul trabucco Punta Furcichella, nelle masserie della Foresta Umbra dove i ragazzi si sono cimentati nelle varie attività come la produzione di formaggi e del caciocavallo podolico. “Avere sul Gargano la più grande scuola di cucina del mondo è motivo di orgoglio per chi come me ha sempre creduto sulla valenza del nostro territorio. Per i ragazzi provenienti da ben tre diversi continenti è stata un’esperienza fantastica. Tutto questo è la mia scuola di cucina diffusa”.

L’ultima giornata presso la Masseria Don Nunzio e Cavallo di San Nicandro Garganico per il convivium finale. “Una giornata – ha affermato l’imprenditrice turistica, Anna Maria Fallucchi – dedicata al futuro della cucina italiana, con 20 futuri chef dell’Alma, il più autorevole centro di formazione della Cucina e dell’ospitalità Italiana riconosciuto a livello internazionale, che ha organizzato sul Gargano una tre giorni, guidati dallo chef, orgoglio del nostro territorio unica stella Michelin, Domenico Cilenti del ristorante Porta di Basso di Peschici. Dove si respira fortissima la singolare idea di cucina, dove si possono trovare ogni giorno menu diversi con i migliori ingredienti del mercato. Una filosofia innovativa che racconta la tradizione. Come riconosciuto da un intero settore, nei piatti traspare evidente una ricercata semplicità, alimentata da un intento preciso: esprimere il sapore della vibrante materia prima pugliese. Un progetto che reputo importante per il settore e per il territorio, un progetto per il quale, come sempre, mi dedicherò con impegno e passione con la speranza di poter aprire una succursale dell’Alma sul Gargano”.