Derubati “I Collage” in concerto nel Foggiano. Ladri portano via auto con dentro strumenti ed effetti personali

“Brutto risveglio stamattina. Dopo il concerto di ieri sera a Stornarella in provincia di Foggia abbiamo dormito alcune ore per poi andare a prendere l’aereo a Fiumicino ma quando siamo usciti dall’albergo la macchina non c’era più. Dentro la macchina c’erano anche un basso a cui eravamo affezionati e un giubbotto con dentro chiavi di casa, della macchina e della moto”. È quanto raccontano i musicisti del gruppo “I Collage” derubati a Candela dove avevano alloggiato dopo il concerto a Stornarella.

“Tenetevi pure la macchina, sarà già stata fatta a pezzi – spiegano – ma del basso non ve ne fate niente. È un pezzo unico e inutilizzabile, c’è anche il nostro nome sopra. Contattateci per restituircelo”. Gli artisti sono rientrati in treno.