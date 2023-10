San Giovanni Rotondo contro la dispersione scolastica: centinaia di studenti all’iniziativa di Talienti

Un momento di grande condivisione all’insegna dei valori e della musica per diffondere il proprio messaggio. San Giovanni Rotondo per un giorno è diventata l’epicentro della comunità scolastica di tutta la provincia con la partecipazione di centinaia di studenti, docenti e genitori. Teatro dell’evento voluto dal dirigente scolastico dell’Ipeoa “M. Lecce”, Luigi Talienti, il Parco del Papa. Presenti anche diverse autorità come il sindaco di San Giovanni Michele Crisetti, l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone e l’assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo. Una manifestazione molto sentita dove è stato illustrato il Patto Educativo di Comunità stilato tre anni fa.

“Il Patto – ha spiegato Talienti – è uno dei primi stipulati in Italia per rafforzare il bene comune e combattere la dispersione scolastica e la povertà educativa. Ovviamente non basta l’istituzione scolastica per fronteggiare queste piaghe, abbiamo bisogno di tutte le componenti del territorio. E tutti sono con noi, anche il Papa e il presidente della Repubblica. Dopo questa grande manifestazione seguiranno i laboratori”.