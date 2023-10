“Nessuno tocchi i miei nonni”. A Foggia infopoint e numero dedicato della Polizia Locale in difesa degli anziani

Sono riprese da qualche giorno, e proseguiranno per tutto il mese di ottobre, le attività della Polizia Locale a completamento del progetto “Nessuno tocchi i miei nonni”, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle truffe alle persone in condizione di particolare vulnerabilità emotiva, anche in ragione dell’età avanzata. Tra queste, la realizzazione di info-point itineranti in strade e piazze cittadine per diffondere una conoscenza specifica dei rischi, con informazioni dirette sui comportamenti adeguati che le potenziali vittime possono porre in essere per difendersi dai tentativi di truffa.

Le persone anziane che abbiano il sospetto di essere vittime, o anche solamente a rischio, di truffe possono telefonare al numero dedicato: 0881-790506 o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected].

Inoltre è stato predisposto un vademecum informativo che può essere anche consultato e/o scaricato dal sito web: polizialocale.comune.foggia.it

Il progetto “Nessuno tocchi i miei nonni”, viene attuato dal Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia, in esecuzione di un protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune e dalla Prefettura di Foggia, con il contributo erogato dal Fondo Unico Giustizia.

L’impegno della Polizia Locale di Foggia su questo tema, in ragione dell’allarme sociale generato dalle specifiche condotte criminali, continuerà anche in futuro. Infatti sarà avviata nei prossimi mesi una ulteriore progettualità, avente analoga finalità, in esecuzione di un nuovo protocollo d’intesa recentemente sottoscritto dal Comune e dalla Prefettura di Foggia.