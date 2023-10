Esercito, anche nel Foggiano arriva la “Cavalcata del Bicentenario” della Scuola di Cavalleria

Grande evento in arrivo in varie provincie d’Italia. Tutto pronto, infatti, per la “Cavalcata del Bicentenario” della Scuola di Cavalleria dell’Esercito. Il 2023 segna una tappa significativa nella storia dell’Arma di Cavalleria e in particolare della Scuola di Cavalleria, che festeggia i 200 anni dalla fondazione, a Venaria Reale, prima sede della Scuola di Cavalleria.

Per celebrare la ricorrenza, l’Esercito e la Scuola di Cavalleria, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC) e dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia (ANCI), hanno organizzato una serie di eventi e attività che, nell’anno, hanno accompagnato i Cavalieri e i Carristi d’Italia, in servizio ed in congedo.

La Cavalcata del Bicentenario

In occasione dei 200 anni della Scuola di Cavalleria è stato organizzato l’evento della “Cavalcata del Bicentenario”, un’iniziativa che vedrà due squadriglie (n. 4 binomi a cavallo) partire lungo due itinerari, rispettivamente da Venaria Reale (TO), prima sede dell’Istituto di formazione, e da Lecce, attuale città ospitante, che da Nord e Sud convoglieranno verso Roma. Lungo le due tratte sono state individuate sei città simbolo (Venaria R., Modena, Siena a Nord e Lecce, Barletta e Caserta per il Sud) nelle quali avrà luogo una cerimonia solenne. La “Cavalcata del Bicentenario” avrà il suo epilogo il 27 ottobre a Roma, con l’afflusso delle due squadriglie in piazza di Siena, durante la cerimonia del bicentenario. Lungo i due itinerari, le squadriglie percorreranno oltre 1.500 km totali, di cui 700 al galoppo.

Cerimonia del bicentenario – Roma 27 ottobre 2023:

Il 27 ottobre, nella suggestiva cornice di Piazza di Siena a Roma, si terrà la cerimonia per la ricorrenza dei 200 anni della fondazione della Scuola di Cavalleria.

A preludio della “Cavalcata”, dal 29 settembre al 1° ottobre, le due Associazioni Nazionali delle specialità della Cavalleria svolgeranno il 2° Raduno Nazionale “congiunto” a Lecce, sede della Scuola di Cavalleria.

Itinerario della “Cavalcata del Bicentenario”

Le tratte si snoderanno lungo percorsi coincidenti con le antiche vie consolari romane, in particolare per l’itinerario Nord verranno percorse le vie Fulvia, Postumia, Emilia, Flaminia Militare, Maremmana, Clodia e Cassia, mentre per quello Sud le via Traiana calabra, Minuccia e Appia. Al termine delle tappe giornaliere, le pattuglie sosteranno con bivacco in aree di posta. La mattina dell’11 ottobre è previsto il passaggio nel Foggiano, sul territorio di Sant’Agata di Puglia.

La cavalcata a cavallo vuole ricordare la fatica, nella polvere e nel sudore, degli uomini e dei quadrupedi, nonché le gesta dei Cavalieri dell’Esercito Italiano, i quali sono stati tutti formati e “forgiati” dalla Scuola di Cavalleria”.

Città evento:

Lungo i due percorsi sono state individuate sei città “simbolo”, rispettivamente tre per il Nord e tre per il Sud:

Lecce (attuale sede della Scuola di Cavalleria) il 30 settembre;

Venaria Reale (prima sede della Scuola di Cavalleria) il 3 ottobre;

Barletta (città in itinere sull’antica Via Appia e nota per fatti storici della Disfida di Barletta) il 9 ottobre;

Modena (sede dell’Accademia Militare connessa alla tradizione equestre) l’11 ottobre;

Caserta (città che fu sede della Scuola di Cavalleria per 40 anni prima dell’arrivo a Lecce) il 17 ottobre;

Siena (città simbolo per la tradizione del Palio, evento di riferimento nel mondo equestre) il 22 ottobre.

In queste città avrà luogo, nelle piazze principali o luoghi simbolo, una solenne cerimonia dell’Alzabandiera con il Tricolore che verrà consegnato alle Autorità cittadine da parte della Squadriglia che giungerà sul luogo “al galoppo”.

La cerimonia, nella sua solennità e valore simbolico, sarà un momento di aggregazione e avvicinamento delle cittadinanze, dei giovani, alle gesta eroiche dei Cavalieri di tutti i tempi.

A queste “tappe evento prefissate”, seguiranno eventuali tappe o eventi locali in itinere, derivanti da iniziative lungo l’itinerario attraverso contatti con Istituzioni locali, associazioni di settore, scolaresche, centri ippici civili, strutture sportive.

La Scuola di Cavalleria di Lecce

La Scuola di Cavalleria, attualmente dislocata presso la caserma Zappalà di Lecce, è l’istituto di formazione militare preposto alla formazione di tutto il personale dell’Esercito assegnato all’Arma di Cavalleria per l’acquisizione delle specialità Carrista e di Linea inerenti alle componenti peculiari delle Unità blindo/corazzate.