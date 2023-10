A Manfredonia il film sulle deportazioni di oggi. Evento al “Dalla” con “The Years We Have Been Nowhere”

Un evento speciale è in programma sabato 7 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, organizzato dalla compagnia Bottega degli Apocrifi col coinvolgimento dell’associazione No Cap. Si tratta della proiezione del documentario “The Years We Have Been Nowhere” ideato dall’attivista, scrittore e regista di origini manfredoniane Lucio Cascavilla e dal regista e produttore Mauro Piacentini. Una denuncia, un film sulle deportazioni di oggi per dare voce a tutte le famiglie che vengono separate e rispedite nei paesi di origine.

“Perché – spiegano gli autori – opporsi alle deportazioni è impossibile; ma opporsi alla brutalità, permettendo agli uomini e alle donne deportati di mantenere la propria dignità, è civiltà”.

A fare da filo conduttore al film sono le storie di Sulemain, Fatima e Patrick, che hanno lasciato la Sierra Leone in cerca di un futuro migliore. Dopo esser giunti in Europa, i tre protagonisti ricominciano le loro vite da zero: trovano lavoro, si sposano e hanno dei figli. All’improvviso a causa di problemi burocratici e di piccole infrazioni sono condannati: la polizia li strappa alle braccia dei propri cari e li riaccompagna a “casa”, il posto che avevano lasciato qualche anno prima e dove avevano perso i contatti con amici e familiari.

I genitori, i fratelli, le sorelle e tutti i congiunti, che avevano investito i propri averi per permettere ad almeno uno di loro di costruirsi un futuro migliore, altrove, non possono accettare il loro ritorno a mani vuote.

Alla proiezione seguirà l’incontro con i registi Lucio Cascavilla e Mauro Piacentini e con Yvan Sagnet dell’associazione No Cap, nata nel 2011 come movimento per contrastare il “caporalato” in agricoltura e per favorire la diffusione del rispetto dei diritti umani, sociali e dell’ambiente.

«Negli anni abbiamo reso il Teatro Comunale della città di Manfredonia un presidio culturale permanente, uno spazio di cittadinanza attiva, e crediamo che una comunità consapevole non possa esimersi oggi dal confrontarsi con la realtà viva che questo documentario porta con sé», afferma Cosimo Severo, direttore artistico della compagnia Bottega degli Apocrifi.

“The Years We Have Been Nowhere” (vincitore del Silver Remy Award allo International Houston Film Festival) – uscito nelle sale il 27 settembre scorso e prodotto da Survivors Fighters Production e Mauzedao Production – è stato girata in Africa (Sierra Leone) e vede la partecipazione di Mike Duff, Olivia Godding, Nadia Rubiano, Roberto Sommella, Nina Krajcinovic, Markadams Kamara (emigrato dalla Sierra Leone negli anni Novanta, installato in Europa per essere deportato nuovamente nel suo paese d’origine, dove si è dedicato all’attività teatrale per occuparsi adesso di contabilità), Abdulay Daramy (emigrato in Europa e deportato in Sierra Leone, dove è diventato un’attivista), Antonio Rignanese e Nino Corica.

L’ingresso alla proiezione è gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, [email protected].