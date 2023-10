La Polizia Stradale foggiana con l’acqua alla gola, forte carenza di personale. Il “Sap” vuole delle risposte

Situazione sempre più complicata per gli agenti di polizia nel Foggiano, già sotto organico in questura. Nelle scorse ore il Sap, sindacato autonomo di polizia rappresentato dal segretario provinciale Giuseppe Vigilante, ha espresso malcontento per le condizioni della Polizia Stradale di Foggia e del resto di Capitanata. Nonostante le richieste agli organi preposti, nulla sarebbe stato fatto. I numeri parlano chiaro: sono previste 45 unità alla Polstrada foggiana, ma al momento ne risultano solo 34 mentre ce ne sono 35 alla Sottosezione Autostradale invece di 49.

In affanno anche i colleghi di Vieste, 12 invece di 22 e del distaccamento di Cerignola: 6 unità invece delle 13 previste. Dati preoccupanti soprattutto se si pensa che la provincia di Foggia è spesso scenario di rapine e assalti ai portavalori, specialità della criminalità cerignolana e garganica. Il Sap attende risposte rapide ed efficaci per la sicurezza dei colleghi.