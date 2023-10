3.133 grandi macchine con il Pnrr, l’investimento ‘rischioso’ per la sanità: “Pochi medici ma tante apparecchiature negli scantinati”

“Comprare costose apparecchiature e non avere mezzi e uomini per farle funzionare? Un rischio che non possiamo correre”, ha affermato durante il 7° forum Mediterraneo in Sanità, commentando i progetti in base ai quali “ verranno acquistate, e in parte sono già state acquistate, 3.133 nuove grandi apparecchiature che andranno a sostituire quelle esistenti, senza che ci sia stata verifica delle condizioni e della produttività di queste ultime”.

“La paura è che queste macchine – ha aggiunto -, come è successo per quelle attualmente in dotazione ai nostri Ospedali, finiscano inutilizzate negli scantinati per mancanza di personale e di risorse per assumerne. Inoltre – sottolinea Telesforo -, non dobbiamo pensare che ‘a caval donato non si guarda in bocca’ e che queste apparecchiature scendano dal Cielo. Le risorse per acquistarle provengono da un prestito che dovremo restituire con enormi interessi, e non da soldi a fondo perduto. E questo, in un quadro di indebitamente del nostro paese di 3mila miliardi di euro con interessi di oltre 100 miliardi all’anno. Un campanello d’allarme – conclude – che dovrebbe essere recepito dal nostro governo e dalla nostra politica sanitaria”.