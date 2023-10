È foggiano il nuovo questore di Prato Pasquale Antonio De Lorenzo. 33 anni di servizio nella Polizia di Stato

“Sono onorato e orgoglioso di cominciare questo servizio, è mio intendimento aprire la questura ai cittadini”. Si è insediato stamane il nuovo questore di Prato: Pasquale Antonio De Lorenzo ha 58 anni, è originario di Foggia e proviene dal compartimento della polizia ferroviaria di Napoli. Succede a Giuseppe Cannizzaro, appena nominato questore di Cosenza, ed è al suo primo incarico di questore.

Da 33 anni in servizio nella Polizia di Stato, De Lorenzo ha ricoperto importanti incarichi investigativi che lo hanno visto impegnato in prima linea nella lotta alla camorra. “L’ascolto e il confronto con tutte le istituzioni guiderà la mia azione. Per conoscere meglio il territorio ho già provveduto a commissionare un report per ciascuno dei settori di competenza”. (Ansa). – foto da tvprato