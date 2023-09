“La Fiera d’Ottobre” di Foggia è una tristezza infinita. Angiola: “Dolore al cuore, la rilanceremo”

“È un dolore al cuore vedere la Campionaria d’Ottobre ridotta in questo stato. Bisognerà intervenire immediatamente per invertite questa tendenza devastante a cominciare dalla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione chiudendo la lunghissima fase di commissariamento. Il Comune, da socio dell’Ente Fiere di Foggia, dovrà fare pressione sulla Regione”.

Il candidato sindaco di Foggia della coalizione di liste civiche Nunzio Angiola commenta così l’apertura della Fiera che attende ancora il completamento del nuovo ingresso con palazzina uffici e parcheggio interrato di corso del Mezzogiorno.

“La Fiera rientra in un discorso generale di recupero dell’immagine di Foggia che è una priorità del nostro programma. Lavoreremo per attirare nuovi investimenti per Foggia e renderemo la Fiera il luogo dove non si farà solo commercio nelle settimane di apertura. È uno spazio che deve tornare ai foggiani e dove ipotizzare la realizzazione di strutture come l’ormai dimenticato teatro tenda o strutture di ricerca dell’Università. Abbiamo tanto da fare e solo con competenza e coraggio potremo realizzare progetti importanti”, conclude Angiola.