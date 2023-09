Comunali a Foggia, per Di Mauro arriva il ministro Pichetto Fratin. Emiliano all’evento della lista “Con”

Giornata politica intensa domani a Foggia in vista delle Comunali di fine ottobre. In città è atteso, venerdì 29 settembre, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin a sostegno della candidatura di Raffaele Di Mauro per il centrodestra unito. Questi gli appuntamenti in agenda: alle 17.15 presso l’Outside Hotel, Piazza Caduti sul Lavoro 1 dove si terrà un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria, gli imprenditori e gli esperti del settore ambientale ed energetico.

Alle 18.10 al comitato “Di Mauro Sindaco”, in corso Vittorio Emanuele 23 si terrà invece un incontro pubblico del ministro, del commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis e del candidato sindaco con i candidati al Consiglio comunale della lista di Forza Italia.

Il centrosinistra risponde con il governatore Michele Emiliano. Ecco l’annuncio di “Con Foggia”: “Siamo la novità di questa campagna elettorale che vedrà il centrosinistra tornare al governo della città”.

Venerdì 29 settembre alle ore 18.30 presso il cinema Cicolella in viale XXIV Maggio a Foggia si ritroveranno i candidati di “Con Foggia” per “lanciare messaggi importanti in una campagna elettorale che deve essere improntata sui programmi – scrivono -, sulle cose da fare, sulla capacità di determinare un vero e radicale cambiamento. L’incontro sarà aperto dai saluti del presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti a cui faranno seguito Michele Boccardi (coordinatore regionale Con), Luciana Laera (sindaco di Putignano e vicepresidente Anci Puglia), Giuseppe Tupputi (capogruppo alla Regione Puglia di Con), Lucrezia Cilenti (consigliere provinciale con delega all’Ambiente), Noè Andreano (sindaco di Casalvecchio di Puglia e vicepresidente Anci Puglia), Giuseppe Pitta (sindaco di Lucera), Alessandro Delle Noci (assessore Regionale alle Attività Produttive), Gianfranco Lopane (assessore Regionale al Turismo). A seguire si terranno gli interventi di Michele Emiliano (governatore della Puglia), Dario Vassallo (presidente Fondazione Angelo Vassallo), Rosario Cusmai (coordinatore provinciale di Con), Gianni De Rosa (coordinatore Cittadino Con), Maria Aida Episcopo (candidata sindaca di Foggia). (In foto, Pichetto Fratin e Di Mauro; a destra, Emiliano ed Episcopo)

Seguici anche su Instagram – Clicca qui