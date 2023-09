In arrivo fiumi di bionda. Tutto pronto per la quinta edizione del “San Severo beer&food festival”

È stata presentata questa mattina, presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini, Residenza Municipale – la quinta edizione del “San Severo beer&food festival” che avrà inizio venerdì 29 settembre e si protrarrà per le giornate di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre: gli eventi sono organizzati dalla Confcommercio e dai sette CIV (Centri Integrati di Via) con il Comune di San Severo.

Alla conferenza aperta alla stampa ed alla cittadinanza, moderata dal responsabile dell’ufficio stampa del Comune di San Severo Michele Princigallo hanno preso parte: il sindaco Francesco Miglio, il vicesindaco con delega ai Grandi Eventi Salvatore Margiotta, l’assessore alla Cultura ed al Turismo Celeste Iacovino, l’assessore all’Ambiente Mariella Romano, l’assessore al Bilancio Leonardo Irmici, alcuni Consiglieri Comunali. Per la Confcommercio hanno preso la parola il presidente di San Severo Raffaele Mazzeo, il vicepresidente Confcommercio San Severo Salvatore Dell’Aquila, Diego Mezzina, componente direttivo Confcommercio San Severo e vicepresidente CIV Porta San Marco, Cinzia De Carlo componente direttivo Confcommercio San Severo, Marisa De Gennaro, componente direttivo Confcommercio San Severo e Anna Maiorano componente CIV Via T. Solis e vicepresidente Giovani Imprenditori San Severo. In Sala erano presenti il direttore di San Severo Luciano Minutello, altri componenti della Confcommercio e dei CIV cittadini.

Nel corso dell’incontro è stato ufficializzato il programma completo dell’evento che si svolgerà nel cuore del centro storico cittadino e che prevede una nutrita serie di eventi di ogni genere.

Miglio, durante il suo intervento, ha sottolineato i grandi sforzi di Confcommercio per organizzare una manifestazione così complessa ed articolata e, nel contempo, auspicato un notevole afflusso di visitatori – così come accaduto negli anni scorsi – anche dai centri limitrofi, i quali troveranno tutte le attività commerciali della città aperte al pubblico, anche in orari diversi da quelli di normale chiusura.

​PROGRAMMA DEL “SAN SEVERO BEER&FOOD FESTIVAL”

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

ORE 19.00 CORSO GARIBALDI – INAUGURAZIONE ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ’ CIVILI E RELIGIOSE

ACCENSIONE RUOTA PANORAMICA E SIMULATORE FERRARI FORMULA UNO

ANIMAZIONE ITINERANTE con le MASCOTTE E LA “CONTURBAND”

ORE 19.30 CORSO GARIBALDI – APERTURA STANDS E FOOD TRUCK

VIA T. SOLIS – APERTURA CASETTE DELLE AZIENDE DI AGROALIMENTARE

ORE 20.00 PIAZZA ALLEGATO – SHOW COOCKING a cura di “RISTORANTE L’ODISSEA” di Torremaggiore

ORE 21.30 PIAZZA ALLEGATO – SPETTACOLO MUSICALE con “REGINA – QUEEN TRIBUTE BAND”

SABATO 30 SETTEMBRE

ORE 18.30 CORSO GARIBALDI – APERTURA STANDS E FOOD TRUCK

VIA T. SOLIS – APERTURA CASETTE DELLE AZIENDE DI PRODOTTI TIPICI

ANIMAZIONE ITINERANTE con le MASCOTTE

ORE 18.30 LARGO CARMINE – VILLAGGIO DEI BAMBINI ( animazione e attrazioni)

ORE 20.00 LARGO CARMINE – SHOW COOCKING a cura di “LOCANDA DAUNA” di San Giovanni R.do

ORE 22.00 PIAZZA ALLEGATO – SPETTACOLO MUSICALE con “NOSTALGIA 90”

DOMENICA 1 OTTOBRE

ORE 11.00 CORSO GARIBALDI – APERTURA STANDS E FOOD TRUCK

VIA T. SOLIS – APERTURA CASETTE DELLE AZIENDE DI PRODOTTI TIPICI

ORE 18.30 CORSO GARIBALDI – APERTURA STANDS E FOOD TRUCK

VIA T. SOLIS – APERTURA CASETTE DELLE AZIENDE DI PRODOTTI TIPICI

ANIMAZIONE ITINERANTE con le MASCOTTE

LARGO CARMINE – VILLAGGIO DEI BAMBINI ( animazione e attrazioni)

ORE 20.00 LARGO CARMINE – SHOW COOCKING a cura di “RISTORANTE L’ODISSEA”

ORE 21.30 PIAZZA ALLEGATO – SPETTACOLO MUSICALE con “RADIO NORBA”