Giovane cardiologa torna a Foggia (da Ferrara) e viene assunta dall’Asl: “Qui il mio futuro”

Studiare, coltivare sogni, maturare esperienza in giro per l’Italia e tornare a casa per costruire un futuro lì dove tutto è cominciato. Per ricongiungere cuore e radici.

Rossella Petrucci ha 33 anni. È una cardiologa e da oggi è entrata a far parte dell’equipe della Cardiologia dell’Ospedale di San Severo.

Ha lasciato il lavoro a Ferrara, ha risposto al nostro avviso di mobilità nazionale ed è tornata in Puglia. A Foggia. A casa.

Ad accoglierla l’equipe dell’Unità Operativa, la Direzione Medica di Presidio, l’URP, esponenti dell’amministrazione comunale di San Severo e la vice presidente dell’associazione nazionale “Costruiamo Gentilezza” Arcangela De Vivo che ha consegnato a tutto il personale della Cardiologia un attestato di gratitudine per il lavoro quotidiano. Costruire gentilezza per cambiare la relazione.